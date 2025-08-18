Quatro pontos-chave da surpreendente eleição presidencial da Bolívia

O primeiro turno das eleições presidenciais na Bolívia marca o fim de uma era. A esquerda deixará o poder após 20 anos e dois candidatos de direita disputarão a presidência no segundo turno, em um sinal de mudança no modelo econômico. Aqui estão os pontos-chave de uma eleição que promete mudar o curso deste país de 11,3 milhões de habitantes.

1) A surpresa Rodrigo Paz surpreendeu o cenário eleitoral. Nenhuma pesquisa previa sua passagem para o segundo turno, mas o senador de 57 anos do Partido Democrata Cristão não só disputará o segundo turno em 19 de outubro, como também parte da liderança. Ele obteve a maior votação (32,1%) no primeiro turno, à frente do ex-presidente Jorge Quiroga (26,8%). Em meio ao desejo generalizado de mudança, sua proposta de centro-direita é vista como a mais moderada. "Ele não representa as grandes empresas, nem os liberais ferrenhos. Ele representa o cidadão comum", disse o sociólogo e analista Renzo Abruzzese ao canal Red Uno.

Longe de ser um outsider, Paz tem vasta experiência política, tendo atuado como vereador, prefeito e senador por Tarija. Sua proposta de "capitalismo para todos" repercutiu profundamente no eleitorado de esquerda desiludido. 2) A queda da esquerda A falta de decisões do governo para resolver a crise econômica decorrente da escassez de moedas "acabou cansando" uma população que já sofria com uma inflação anual de 24,8% em julho, disse o cientista político Daniel Valverde à AFP.

O governo Luis Arce esgotou suas reservas em dólares para insistir em uma política de subsídios aos combustíveis. A longa disputa entre Evo Morales e Luis Arce pelo controle do partido governista Movimento Ao Socialismo (MAS) também prejudicou a capacidade organizacional do partido antes das eleições. Ao final do primeiro turno, a esquerda ficou sem opção. Eduardo del Castillo, candidato do MAS, obteve apenas 3,1% dos votos. E o presidente do Senado, Andrónico Rodríguez, 8,2%.

Segundo o internacionalista Gustavo Flores-Macías, "é preciso muita introspecção" dentro da esquerda para avaliar "o terrível dano causado às suas chances de vitória, mas também ao desempenho do governo Arce". 3) Dois candidatos de direita Paz e Quiroga compartilham diversas propostas, como a eliminação de subsídios aos combustíveis e a redução de impostos, e anunciam uma ruptura com o sistema estatal imposto pelo MAS sob a liderança de Morales.