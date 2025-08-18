Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quatro migrantes encontrados mortos na Turquia, afirma Guarda Costeira

Quatro migrantes encontrados mortos na Turquia, afirma Guarda Costeira

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pelo menos quatro migrantes morreram durante uma travessia com um bote inflável nesta segunda-feira na costa oeste da Turquia, informaram as autoridades.

O incidente aconteceu durante a madrugada, na costa do distrito de Karaburun, no Mar Egeu, informou o comando da Guarda Costeira em um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

As autoridades resgataram dois migrantes e encontraram quatro corpos. As buscas pelos desaparecidos prosseguem com a ajuda de um helicóptero, um drone, um navio e cinco embarcações.

As nacionalidades e o número de migrantes que a embarcação transportava não foram determinados.

Apenas 30 quilômetros separam Karaburun das ilhas gregas de Lesbos e Chios. Muitos migrantes enfrentam a curta, mas perigosa, rota entre a costa turca e as ilhas gregas vizinhas com o objetivo de entrar no território da União Europeia. 

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), mais de 1.000 migrantes desapareceram ou morreram afogados no mar Mediterrâneo em 2025.

fo/mmy/avl/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar