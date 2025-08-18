Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia de Nova York alerta para evitar Times Square devido a investigação não detalhada

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Departamento de Polícia da Cidade de Nova York pediu, nesta segunda-feira, 18, para que a região da Rua 43 Oeste com a 7ª Avenida, próxima à Times Square, em Manhattan, seja evitada, devido a uma investigação policial em andamento. A informação, publicada no X, alerta para a passagem de veículos de emergência e atrasos nas proximidades. Outros detalhes não foram fornecidos.

Tags

EUA

