O que se sabe sobre as regiões ucranianas ocupadas pela Rússia

O futuro de várias regiões ocupadas pelas tropas russas está no centro das negociações diplomáticas para encontrar uma solução para a invasão da Ucrânia. Segundo uma fonte do governo americano, Donald Trump apoia um plano que prevê a cessão à Rússia das regiões leste de Donetsk e Lugansk, em troca de uma paralisação da linha de frente nas regiões de Kherson e Zaporizhzhia, no sul.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Kiev, no entanto, rejeita entregar os territórios, que considera "temporariamente ocupados". - Donetsk e Lugansk, prioridades do Kremlin Estas duas regiões fronteiriças com a Rússia formam o Donbass, uma bacia industrial e de mineração, cuja conquista é uma prioridade para o presidente russo, Vladimir Putin. As tropas russas controlam mais de 99% de Lugansk e 79% de Donetsk, além de suas capitais regionais, segundo uma análise da AFP baseada em dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) dos Estados Unidos.

Segundo as autoridades locais, 242.700 pessoas ainda vivem na zona de Donetsk sob controle ucraniano, que inclui várias cidades importantes. Embora a região seja considerada uma "fortaleza" que protege o restante do país, segundo o ISW, o Exército russo avança e ameaça os centros logísticos militares ucranianos que a integram. Grande parte da área foi destruída por uma guerra que começou em 2014. Na época, Moscou liderou uma revolta de separatistas pró-Rússia, que foi o prelúdio da invasão de fevereiro de 2022.

Donetsk e Lugansk são tradicionalmente de maioria russófona, algo que foi instrumentalizado pelo Kremlin para justificar seu ataque. Em setembro de 2022, a Rússia reivindicou sua anexação e a das regiões de Kherson e Zaporizhzhia. Na região de Donetsk também foram travadas as batalhas mais violentas da guerra, como em Bakhmut, Mariupol e Avdiivka.

- Kherson, ocupada e depois parcialmente liberada No início da invasão, a região de Kherson, conhecida por sua agricultura, havia sido quase totalmente ocupada pelas forças russas. No entanto, uma contraofensiva ucraniana conseguiu repelir o Exército russo e recuperar a capital regional homônima em novembro de 2022. Graças ao rio que atua como uma fronteira natural, o 'front' permaneceu relativamente estável desde então, e a Ucrânia mantém o controle de seus principais centros urbanos. O mesmo ocorre na região vizinha de Zaporizhzhia.