Lula fala com Putin por telefone sobre reunião com Trump e guerra na Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta segunda-feira, 18, sobre a guerra contra a Ucrânia e a reunião entre o russo e o presidente dos EUA, Donald Trump. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a conversa foi iniciativa de Putin, que ligou para Lula. O líder russo relatou a Lula informações do encontro que teve com Trump na sexta-feira, 15. A reunião marcou o primeiro encontro entre os presidentes russo e americano desde o início da invasão na Ucrânia, em fevereiro de 2022, mas terminou sem resolução.

Putin avaliou o encontro com o americano como positivo, disse a Secom. De acordo com a imprensa internacional, após a reunião entre os dois, Trump voltou a defender o plano russo para a paz na Ucrânia, que envolve a negociação de terras antes de uma trégua. O plano é rejeitado por líderes europeus e pelo presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, que se encontra com Trump nesta segunda. Ao abordar a situação na Ucrânia e o encontro com Trump, Putin também falou sobre o envolvimento do Brasil no conflito. O País criou em setembro de 2024, em uma iniciativa com a China, o Grupo de Amigos da Paz com a intenção de buscar uma solução pacífica para a guerra na Ucrânia. O grupo, que foi criado com outros 11 países do Sul Global em uma reunião da ONU em Nova York (EUA) no ano passado, oferece ao conflito um outro canal de mediação alternativo às potências europeias e aos EUA. A conversa com Lula durou cerca de 30 minutos. "O presidente Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Desejou também sucesso às continuadas negociações", afirmou a Secom, em nota.

Esta é a segunda vez que Lula conversa com Putin neste mês para discutir uma solução para a guerra na Ucrânia. No dia 9 de agosto, uma semana antes da reunião com Trump, o russo também telefonou a Lula para conversar sobre o assunto. Essa primeira conversa incluiu um agradecimento de Putin pelo empenho do Brasil nas tratativas pela pacificação entre Rússia e Ucrânia. Lula reforçou a defesa histórica do País pelo diálogo e por soluções pacíficas e reiterou que sua gestão está disposta a colaborar.