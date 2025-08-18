Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líderes europeus e Zelensky se reunirão antes do encontro na Casa Branca

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reunirá com líderes europeus em Washington nesta segunda-feira (18), antes de seu encontro com Donald Trump, anunciou a Comissão Europeia. 

Trata-se de uma "reunião preparatória" que ocorrerá antes das sessões com o presidente dos EUA na Casa Branca, indicou a Comissão Europeia em sua agenda oficial.

Tags

eua rússia ucrânia

