Líderes europeus e Zelensky se reunirão antes do encontro na Casa Branca
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reunirá com líderes europeus em Washington nesta segunda-feira (18), antes de seu encontro com Donald Trump, anunciou a Comissão Europeia.
Trata-se de uma "reunião preparatória" que ocorrerá antes das sessões com o presidente dos EUA na Casa Branca, indicou a Comissão Europeia em sua agenda oficial.
