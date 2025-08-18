Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Junta militar de Burkina Faso declara funcionária da ONU persona 'non grata'

Autor AFP
A junta burquinense declarou persona 'non grata', nesta segunda-feira (18), a coordenadora residente da ONU por sua "responsabilidade" em um relatório do secretário da ONU que "difundia informações graves e falsas" sobre a infância e o conflito armado em Burkina Faso, assolado pela violência de extremistas islâmicos.

"Por sua responsabilidade por copresidir a elaboração de um informe que compila dados sem fontes objetivas, provas nem justificativa, e que difunde informações graves e falsas", Carol Flore-Smereczniak "é declarada persona 'non grata' no território de Burkina Faso", anunciou o governo burquinense em um comunicado. 

"Com um estilo narrativo que cita indiscriminadamente terroristas e instituições de defesa e segurança de Burkina Faso, este informe parece uma compilação de afirmações infundadas e falsidades, não inclui cópias de informes de investigações, nem sentenças judiciais que apoiem os supostos casos de violações contra crianças, atribuídos aos valentes combatentes burquinenses", acrescentou.

Originária de Maurício, Carol Flore-Smereczniak foi nomeada em julho de 2024. 

Há quase dez anos, Burkina Faso é assolada por ataques mortais de grupos vinculados à rede Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico.

A junta militar do capitão Ibrahim Traoré, no poder desde o golpe de Estado de setembro de 2022, afirma que a recuperação do território é uma "prioridade", mas o país continua imerso na violência.

O exército e seus auxiliares civis têm sido acusados reiteradamente de cometer abusos contra a população civil.

Em dezembro de 2022, a junta declarou 'persona non grata' a anterior coordenadora residente da ONU em Burkina Faso, a italiana Barbara Manzi. 

