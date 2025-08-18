Fentanil contaminado na Argentina: o que se sabe sobre o caso que já matou 100 pessoas

O governo da Argentina confirmou que o número de mortos por fentanil contaminado chegou a 100 na quinta-feira, 14. As primeiras denúncias foram registradas em maio, mas a polêmica ao redor do caso aumentou nas últimas semanas, devido à lentidão da resposta à crise. Veja abaixo o que já se sabe sobre as mortes causadas por fentanil contaminado.

Quantas mortes foram confirmadas e quantas são investigadas? O governo argentino já confirmou 100 mortes até esta quinta-feira. Um dia antes, o número de óbitos era de 87. De acordo com a agência AFP, fontes judiciais disseram que mais 9 mortes estão sob investigação. Como a contaminação ocorreu? Segundo o processo na Justiça, as mortes são resultado do uso do fentanil contaminado com as bactérias Klebsiella pneumoniae e Ralstonia pickettii, que teriam provocado um surto infeccioso com consequências fatais.

De acordo com o jornal argentino La Nación, foram pelo menos cinco lotes contaminados, distribuídos em oito hospitais e centros de saúde, embora a investigação esteja analisando prontuários médicos de cerca de 200 hospitais. Como a investigação começou? As primeiras denúncias foram feitas à Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia Médica (Anmat) em maio, após mortes suspeitas depois do uso do fármaco em hospitais de Buenos Aires e das províncias de Santa Fé, Formosa e Córdoba, segundo o juiz do processo, Ernesto Kreplak.

Ainda de acordo com a AFP, a primeira reclamação veio de uma unidade que identificou bactérias contaminantes no opioide. Quais providências já foram tomadas? A Casa Rosada afirmou, em nota, que o responsável pelo lote do medicamento contaminado é o dono do laboratório HLB Pharma Group S.A., Ariel Garcia Furfaro.

O governo alega que, após as denúncias e uma inspeção oficial, a Anmat inabilitou o laboratório e proibiu "sua atividade produtiva, três meses antes da ocorrência da primeira morte". Pelo menos 24 pessoas investigadas tiveram seus bens apreendidos pela Justiça argentina. Até agora, ninguém foi preso. O que diz a empresa?