Fãs de Downton Abbey podem se consolar com exposição e leilão antes de seu fim

Enquanto a saga britânica Downton Abbey se prepara para dar adeus, com um terceiro e último filme, seus seguidores podem ver em Londres seus objetos icônicos antes dos itens serem vendidos em um leilão, o que ajudará um pouco a aliviar a tristeza dos fãs. Cada um tem seu objeto favorito. Para Charlie Thomas, da casa de leilões Bonhams, o painel de sinos dos servos, que aparece desde o primeiro episódio da série, é seu artigo preferido.

Seu preço está estimado entre 6.800 e 9.500 dólares (36.820 a 51.440 reais) . "Mas tenho a sensação de que será vendido por mais", diz o especialista, que realizou as estimativas de todos os objetos para o leilão. A venda online começou nesta segunda-feira (18) e terminará em 16 de setembro. Paralelamente, o público pode visitar os objetos em uma exposição em Londres. "Já temos um enorme interesse vindo de todo o mundo, da América, Europa e Ásia", celebra Thomas. "As pessoas, de certa forma, se apaixonaram pelos personagens" de Downton Abbey, diz.

- Popular em todo o mundo - A série de televisão criada por Julian Fellowes, que foi ao ar primeira vez em 2010 no Reino Unido antes de conquistar o mundo, narra em seis temporadas - que somam 52 episódios - a vida de uma rica família aristocrática, os Crawley, e de seus servos ao longo de 30 anos. Segundo a Bonhams, foi assistida por mais de 120 milhões de espectadores em todo o mundo.

Dois filmes foram feitos a partir da série, em 2019 e 2022. Um terceiro, "O Grande Final", será lançado nos próximos meses e abordará, entre outros temas, o divórcio e o futuro dos Crawley em um mundo em constante mudança. Esse terceiro longa marcará o encerramento definitivo da franquia, após o término da série de televisão em 2015. Na exposição, uma mulher observa, fascinada, a bengala de Violet Crawley, personagem interpretada por Maggie Smith, que faleceu em setembro de 2024. "É realmente um objeto lindo", destaca, sem revelar seu nome. "Gostaria de dar de presente à minha sogra, que completará 70 anos, mas não tenho certeza se ela receberia bem!", diz sorrindo.

Entre os destaques está também o automóvel de Lord e Lady Grantham, que data de 1925 e, segundo Thomas, ainda funciona muito bem. Foi avaliado entre 34.000 e 47.000 dólares (184.100 a 254.500 reais). - Glamour - Outras peças incluem o vestido de noiva que Lady Mary usou em seu casamento com Matthew Crawley (temporada 3, episódio 14), avaliado entre 4.100 e 5.850 dólares (22.200 a 31.680 reais), e uma calça bufante de Lady Sybil (temporada 1, episódio 4), estimada no mesmo preço.