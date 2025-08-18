Espanha e Portugal combatem mais de 20 grandes incêndios que já deixaram seis mortos

Milhares de bombeiros, apoiados por militares, helicópteros e aeronaves de países vizinhos, trabalham nesta segunda-feira(18) para combater mais de 20 incêndios no oeste da Espanha e em Portugal, que já deixaram seis mortos, enquanto a onda de calor que alimentou as chamas se aproxima do fim. "Atualmente, temos 23 incêndios ativos em situação operacional dois", que indica uma ameaça grave e direta à população, declarou à TVE Virginia Barcones, diretora-geral da Proteção Civil e Emergências da Espanha.

Os incêndios na Espanha, agora em sua segunda semana, concentram-se nas regiões da Galícia, Castilla y León e Extremadura, onde milhares de pessoas abandonaram suas casas e dezenas de milhares de hectares foram queimados. - Fim do calor escaldante - A agência meteorológica nacional da Espanha (Aemet) informou que esta segunda-feira foi o "último dia da onda de calor", que já dura duas semanas com temperaturas de até 45°C em partes do sul e 40°C em muitas outras localidades. Recursos aéreos da França, Itália, Eslováquia e Países Baixos auxiliam o combate às chamas na Espanha, enquanto Portugal recebe apoio aéreo da Suécia e Marrocos.

"É uma situação muito difícil, muito complicada", explicou a ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, à TVE, referindo-se à "virulência" e "magnitude" dos incêndios, e à fumaça, visível do espaço, que dificulta a "ação aérea". "Devido à quantidade de fumaça no ar, recomenda-se o uso de máscara", alertou a Prefeitura de Benavente. - Duas mortes elevam total a seis -

Na Espanha, um bombeiro morreu na noite de domingo quando o veículo que conduzia, transportando água, capotou na província de León, informou o governo local na rede social X. O veículo integrava um comboio que saiu da área de incêndios para descansar em uma parte íngreme da floresta e acabou despencando. Dois outros homens, bombeiros voluntários, morreram em Castilla y León enquanto combatiam as chamas e, antes disso, um funcionário romeno de um centro de hipismo ao norte de Madri perdeu a vida ao tentar proteger os cavalos.

Em Portugal, um bombeiro morreu no domingo em um "acidente de trânsito" que deixou "dois feridos graves" entre seus colegas, afirmou o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em um comunicado que homenageia a "dedicação incansável" dos que combateram o incêndio. Esta foi a segunda morte no país, depois que um ex-prefeito que combatia as chamas morreu na sexta-feira em Guarda, leste do país. Portugal enfrenta principalmente um grande incêndio perto de Arganil, no centro, onde trabalham metade dos 2.000 bombeiros mobilizados para extinguir as chamas no país.