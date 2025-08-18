Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em reunião com europeus sobre Ucrânia, Trump diz que ligará para Putin logo depois do encontro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 18, que falou com o líder russo, Vladimir Putin, "indiretamente hoje" e que ligará para ele "logo depois desta reunião", em comentários ao lado do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e de líderes europeus em Washington.

Trump disse que terá "ótima conversa" com os aliados e voltou a defender uma negociação ampliada. "Tentaremos uma reunião trilateral comigo, Putin e Zelensky, depois desse encontro", afirmou, destacando que ela deve ocorrer "o mais rápido possível".

Segundo ele, "Putin concordou que a Ucrânia deva ter garantias de segurança após um cessar-fogo".

O republicano acrescentou que os líderes irão discutir possíveis trocas de território entre Rússia e Ucrânia e que Putin e Zelensky podem conversar mais sobre um cessar-fogo "entre eles". Para Trump, "um acordo de paz Rússia-Ucrânia pode ser alcançado num futuro próximo". "Vamos conversar bastante hoje sobre a guerra na Ucrânia com os europeus. Vamos chegar a uma solução hoje para a guerra na Ucrânia, inclusive para segurança", acrescentou Trump.

Zelensky, por sua vez, disse ter tido "uma ótima conversa com Trump". Trump reiterou sua disposição de participar das tratativas. "Se a Ucrânia quiser que eu esteja no próximo encontro com Putin, estarei lá", disse, prevendo avanços: "Veremos ações muito positivas em breve sobre a guerra na Ucrânia".

Estão presentes no encontro desta segunda-feira o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte; a presidente da Comissão Europeia - braço executivo da UE -, Ursula Von der Leyen; o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; o presidente da Finlândia, Alexander Stubb; o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; e o presidente da França, Emmanuel Mácron.

Todos os aliados expressaram confiança de chegar a um acordo de paz duradoura o quanto antes. Merz agradeceu Trump por ter aberto uma frente de diálogo sobre a guerra na Ucrânia. Macron destacou que todos "apoiam a ideia de trégua"; Starmer apontou a importância de ter garantias de segurança bem definidas, ponto reforçado por Meloni, que destacou a necessidade de se assegurar que isso nunca mais aconteça. "Isso é pré-condição para a paz", disse.

