Crise no Sudão do Sul ameaça a região, alerta a ONU

A retomada dos combates no Sudão do Sul ameaça se espalhar para toda a região em um contexto de agravamento da crise humanitária no país, advertiu um alto funcionário da ONU nesta segunda-feira (18). O país, um dos mais pobres do mundo, está mergulhado em um período de instabilidade política violenta, e 7,7 milhões de pessoas no Sudão do Sul, de um total de cerca de 12 milhões de habitantes, enfrentaram insegurança alimentar entre abril e julho, de acordo com a ONU.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com grande parte da população vulnerável a crises climáticas severas e ao impacto causado pelo conflito em seu vizinho, o Sudão, cerca de 83 mil pessoas no Sudão do Sul estão em risco de uma "situação catastrófica". "Há preocupação de que a atual posição militar e as operações em andamento possam provocar mais violência e agravar os conflitos intercomunitários", disse ao Conselho de Segurança a vice-secretária-geral da ONU para a África, Martha Pobee. Segundo a funcionária, "se essa tendência continuar", o conflito pode entrar em um "panorama mais complexo, marcado por divisões étnicas envolvendo as partes signatárias e outros atores, incluindo países vizinhos". No mês passado, confrontos entre as Forças de Defesa do Povo de Uganda (UPDF) e as tropas do Sudão do Sul eclodiram no estado de Equatória Central, ao sul deste último país, resultando na morte de seis pessoas.