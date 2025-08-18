Cidade termal fantasma devastada pela corrupção volta à vida na Romênia

A cidade romena de Baile Herculane, outrora apreciada pelos imperadores por suas águas termais, sofreu um grande declínio pela corrupção que se reflete em suas fachadas deterioradas, grafites e escombros, mas jovens arquitetos estão decididos a devolvê-la à vida. "Fiquei impactada com a beleza do lugar e, ao mesmo tempo, surpresa com seu estado", comenta Oana Chirila, de 31 anos, que descobriu a cidade "por acaso" há oito anos e agora lidera uma equipe de cinco voluntários.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Depois de décadas de negligência, a Romênia vive uma proliferação de iniciativas cidadãs de proteção e restauração de alguns de seus 800 monumentos históricos que apresentam um estado avançado de deterioração ou até mesmo sofrem o risco de desaparecer. Um terço deles representam perigo para os transeuntes. A decadência acelerou com o caos da transição do comunismo para a democracia, um período marcado por privatizações opacas e intermináveis batalhas legais, às vezes sob investigação do Ministério Público anticorrupção. - Época dourada - Na Antiguidade, as pessoas se banhavam neste enclave rodeado de montanhas, mas foi sobretudo no século XIX que Baile Herculane viveu a sua época dourada.

Construída em 1886 sob o Império Austro-Húngaro, as Termas de Netuno recebiam frequentemente o imperador Franz Joseph e sua esposa Elisabeth, atraídos pelo esplendor do local. Um século depois, as instalações decaíram e os clientes desapareceram. Os visitantes agora param para apreciar o edifício deteriorado e, às vezes, observam o interior através de janelas quebradas.

"Sempre temos medo que desabe", suspira Chirila, obrigada a se contentar com reparos enquanto aguarda a resolução de litígios entre as autoridades e os proprietários privados. A maioria das joias arquitetônicas da cidade de 3.800 habitantes "estão em um estado catastrófico porque estão sob administração judicial", o que impede o uso de fundos públicos ou europeus para restaurá-las, lamenta Chirila. Mas graças à remodelação progressiva do restante do local, os espaços termais voltaram à moda. Vestiários foram construídos, decks de madeira e piscinas renovados.

- "Lições a seguir"- Os trabalhos continuam neste verão com o apoio de uma dezena de estudantes. "Seria maravilhoso se este complexo fosse restaurado tal como era há centenas de anos, conservando, é claro, as influências austro-húngaras", e que voltasse a ser "uma joia da Europa", afirma Aura Zidarita, uma médica de 50 anos que recarregava as energias nos vapores da fonte.