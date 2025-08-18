Campanha presidencial no Chile começa com uma comunista e um candidato da extrema direita como favoritos

Um candidato de extrema direita e uma comunista despontam como favoritos para as eleições presidenciais do Chile de 16 de novembro, ao término do prazo de inscrição dos aspirantes a substituir o presidente de esquerda Gabriel Boric. Pelo menos seis candidatos registraram suas campanhas antes de que o prazo se encerrasse à meia-noite desta segunda-feira (18), segundo o Serviço Eleitoral (Servel).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora José Antonio Kast, de extrema direita, e a comunista Jeannette Jara lideram as pesquisas. O terceiro lugar é disputado pela ex-prefeita direitista Evelyn Matthei e pelo economista Franco Parisi, tachado por seus críticos de populista. As pesquisas mostram uma disputa acirrada entre Kast e Jara, situados nos extremos do espectro político. "É um cenário de polarização novo" para o Chile, diz à AFP Mireya Dávila, analista e acadêmica da Universidade do Chile.

Hoje os chilenos se mostram mais sensíveis ao tema da segurança, diferentemente de 2021, quando o então deputado de esquerda Gabriel Boric derrotou Kast no segundo turno presidencial. Naquele momento, o clamor popular era por uma reforma profunda em um país tão rico quanto desigual, após a agitação social de 2019. Boric assumiu com a promessa de mudar a Constituição, mas fracassou na tentativa liderada pela esquerda radical. Um segundo processo, conduzido pela extrema direita, também fracassou posteriormente.

- Novo cenário - No início da campanha, Kast levantou as bandeiras daqueles que exigem mão dura contra o crime organizado. Ao inscrever sua terceira candidatura presidencial, comprometeu-se a "recuperar cada bairro e cada espaço público".

Com 59 anos, Kast é um político sóbrio e pragmático. Não tem a estridência de líderes de extrema direita que admira, como Jair Bolsonaro ou o argentino Javier Milei. Prometeu "um governo de emergência" para "resgatar" o Chile. "Não se preocupem, tudo vai dar certo", costuma dizer Kast no encerramento de seus discursos. Sua principal rival é uma advogada comunista de 51 anos, que estreia como candidata.