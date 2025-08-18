Bombeiro morre durante combate a incêndios florestais na Espanha

Um bombeiro morreu em um acidente de caminhão durante o combate aos incêndios em Castilla y Léon, informou nesta segunda-feira o governo da região, o que eleva para quatro o número de mortos na onda de incêndios florestais que afeta a Espanha há mais de uma semana.

O acidente ocorreu quando o comboio do qual o veículo fazia parte deixava o incêndio para descansar por uma trilha florestal.