Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataques russos deixam 14 mortos na Ucrânia antes de reunião em Washington

Ataques russos deixam 14 mortos na Ucrânia antes de reunião em Washington

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ao menos 14 pessoas morreram na Ucrânia nesta segunda-feira (18) em bombardeios russos, informaram as autoridades, poucas horas antes de uma reunião entre os presidentes americano, Donald Trump, e ucraniano, Volodimir Zelensky, como parte dos esforços para encontrar uma solução para o conflito.

Em Kharkiv (nordeste), a segunda maior cidade do país, sete pessoas morreram — incluindo uma menina de um ano e meio — e 23 ficaram feridas, informou o governador regional, Oleg Sinegubov, no Telegram. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O presidente ucraniano denunciou um "ataque demonstrativo e cínico" por parte da Rússia, que "sabe que hoje acontece uma reunião sobre o fim da guerra em Washington".

Na região de Zaporizhzhia (sul), três pessoas morreram e 30 ficaram feridas nos bombardeios, segundo o governador regional, Ivan Fedorov. 

Outro ataque russo deixou quatro mortos e sete feridos na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde os combates estão concentrados, informou a Procuradoria regional. 

Os ataques também atingiram as cidades de Dobropillia e Kostiantynivka, próximas a um recente avanço de tropas russas na linha de frente, de acordo com a mesma fonte. 

As autoridades ucranianas também relataram bombardeios noturnos nas regiões de Sumy (nordeste), Odessa (sul) e Kherson (sul). 

"Putin cometerá assassinatos para manter a pressão sobre a Ucrânia e a Europa, assim como para humilhar os esforços diplomáticos", denunciou Zelensky no Facebook. Ele pediu que a Rússia "não seja recompensada por sua participação nesta guerra". 

Volodimir Zelensky deve se reunir com seu homólogo americano, Donald Trump, em Washington nesta segunda-feira para discutir uma possível solução para o conflito. 

Na última sexta-feira, Trump se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca.

bur-gmo/mas/atm/mmy/hgs/mab/mb/aa/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar