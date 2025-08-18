Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

António Costa anuncia reunião do Conselho Europeu para balanço de encontro sobre Ucrânia

António Costa anuncia reunião do Conselho Europeu para balanço de encontro sobre Ucrânia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou nesta segunda-feira, 18, que convocou uma videoconferência dos membros do Conselho para terça-feira, 19, às 8h (pelo horário de Brasília) para um balanço das reuniões em Washington sobre a Ucrânia ocorridas nesta segunda. Em sua conta na rede social X, Costa afirmou ainda que juntamente com os Estados Unidos, a União Europeia continuará trabalhando em prol de uma paz duradoura que salvaguarde os interesses vitais de segurança da Ucrânia e da Europa.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

TRUMP

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar