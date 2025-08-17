Trump entrega a Putin uma 'carta da paz' de sua esposa Melania

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entregou a Vladimir Putin um item especial durante sua cúpula no Alasca: uma carta escrita por sua esposa, Melania Trump, pedindo ao líder russo que estabelecesse a paz em nome das crianças. O gabinete da primeira-dama respondeu a um artigo da Fox News na rede X contendo a breve carta no sábado, um dia após Trump e Putin não terem chegado a um acordo em sua reunião de alto nível sobre a Ucrânia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Putin leu a "carta da paz" imediatamente após Trump a entregar, sob o olhar atento de delegações de ambos os lados, segundo a Fox News. "No mundo de hoje, algumas crianças são forçadas a rir silenciosamente, alheias à escuridão que as cerca", diz a carta, que não menciona a Ucrânia diretamente. "Senhor Putin, o senhor pode, sozinho, restaurar o riso melodioso delas (...). Ao proteger a inocência dessas crianças, o senhor fará mais do que servir à Rússia: servirá à própria humanidade", continua a carta assinada por Melania. "Uma ideia tão ousada transcende todas as divisões humanas, e o senhor, senhor Putin, está pronto para implementar essa visão com um simples traço de caneta hoje mesmo", diz o texto. "A hora é agora", afirma.