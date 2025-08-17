Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump destaca 'grandes avanços' na relação com a Rússia

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, observou "grandes avanços" com a Rússia em uma breve mensagem publicada nas redes sociais neste domingo (17), antes de uma reunião com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e seus aliados europeus. 

"Grandes avanços com a Rússia! Fiquem ligados!", publicou o republicano na Truth Social, dois dias após se reunir com seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca para uma cúpula com o objetivo de acabar com a guerra na Ucrânia.

eua rússia ucrânia

