Mais de 250 pessoas evacuadas após novo incêndio na Turquia

Mais de 250 pessoas foram evacuadas na noite de sábado (16) na Turquia após um novo incêndio na província turística de Çanakkale, no noroeste do país, informaram as autoridades. O incêndio começou no sábado e se espalhou rapidamente devido aos fortes ventos que sopravam nas colinas perto da cidade de Galípoli, localizada no Estreito de Dardanelos, muito frequentado durante o verão.

"Como medida de precaução, 251 moradores de cinco vilarejos foram realocados para áreas seguras", escreveu o governador de Çanakkale, Omer Toraman, no X. Imagens foram divulgadas mostrando as colinas iluminadas por chamas brilhantes e enormes nuvens de fumaça. Doze aviões, 18 helicópteros e 900 socorristas se juntaram à operação de resgate ao amanhecer, informou a Direção Florestal no X. Este destino turístico, popular por suas antigas ruínas troianas e pelo campo de batalha de Galípoli, onde milhares de soldados morreram durante a Primeira Guerra Mundial, sofre com uma seca extremamente severa desde o último ano, observou o governador. O acesso a locais históricos perto da cidade de Eceabat está fechado.