Chelsea empata sem gols com Crystal Palace na 1ª rodada do Inglês

O Chelsea, em seu primeiro jogo oficial após o título da Copa do Mundo de Clubes, não passou de um empate em 0 a 0 com o Crystal Palace neste domingo (17), em Stamford Bridge, pela primeira rodada do Campeonato Inglês.

Por sua vez, o Palace segue sendo um incômodo para os grandes, uma semana depois de ter derrotado o Liverpool nos pênaltis na decisão da Supercopa da Inglaterra.

No jogo deste domingo, o Chelsea ficou muito mais tempo com a bola (71% de posse), teve vários escanteios (11) e criou chances, mas pecou na pontaria, já que apenas três das suas 19 finalizações foram na direção do gol.

O Crystal Palace tentava explorar os contra-ataques e chegou a marcar com Eberechi Eze cobrando falta (13'), mas o gol foi anulado por impedimento de Marc Guéhi, que passou perto da bola em posição irregular na hora do chute e interferiu no lance.

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, colocou em campo o atacante Estêvão e Liam Delap no segundo tempo, mas as mudanças não deram o poder de fogo que a equipe precisava.

Nos acréscimos (90'+3), o volante Andrey Santos perdeu uma oportunidade clara e o placar acabou sem sair do zero.

Em outro jogo deste domingo, o Nottingham Forest começou bem o campeonato, vencendo o Brentford por 3 a 1, com dois gols do atacante Chris Wood.

