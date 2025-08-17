Air Canada cancela retomada de voos devido à continuação de greve

A companhia aérea Air Canada anunciou neste domingo (17) a suspensão de seu plano de retomada de voos depois que a tripulação de cabine decidiu desafiar uma decisão administrativa e continuar em greve para reivindicar melhor remuneração. Finalmente, os voos não serão retomados tão cedo: apesar dos sinais nesse sentido enviados no início da manhã, o conflito trabalhista que paralisa a maior companhia aérea do Canadá parecia estar em um impasse na tarde de domingo.

A Air Canada "suspendeu seu plano de retomar parcialmente os voos" diante da decisão do sindicato que representa os trabalhadores de desobedecer a diretiva do governo para que voltassem a suas funções, informou a companhia, com sede em Montreal, em seu site. "A companhia aérea retomará seus voos a partir de amanhã [segunda-feira] à noite", acrescentou. Mais cedo, a Junta de Relações Industriais do Canadá (JRIC) "ordenou à Air Canada que retomasse suas operações e que todos os comissários de bordo da Air Canada e da Air Canada Rouge voltassem a suas funções antes das 18h00 GMT de 17 de agosto de 2025", declarou a companhia em comunicado. Os tripulantes de cabine da Air Canada abandonaram seus postos na madrugada de sábado por causa de um conflito salarial.

Algumas horas depois, a ministra do Trabalho, Patty Hajdu, invocou uma disposição legal para obrigar as duas partes a recorrer a uma arbitragem independente, por meio da JRIC. A ministra considerou que a greve apenas aumentaria a carga financeira dos canadenses. "A diretiva [da ministra], em virtude do artigo 107 do Código Trabalhista do Canadá, e a ordem da JRIC põem fim à greve na Air Canada, que provocou a suspensão de mais de 700 voos", disse a companhia aérea.

O Sindicato Canadense de Empregados Públicos (Cupe), que representa os grevistas, havia advertido que seus membros permaneceriam em greve até que o governo os obrigasse a retornar ao trabalho. Além dos aumentos salariais, as reivindicações do sindicato se referem ao trabalho em solo não remunerado, especialmente durante o processo de embarque. Em comunicado emitido neste domingo, a unidade de Air Canada do Cupe afirmou que a greve continuaria.

"O presidente nacional do Cupe, Mark Hancock, deixou claro que nossos membros NÃO voltarão ao trabalho até que o governo ordene que a Air Canada volte à mesa de negociações, onde poderemos alcançar um acordo provisório sobre o qual nossos membros possam votar", declarou. – "Conflito de interesses" – O Cupe havia pedido aos passageiros com bilhetes da Air Canada ou de sua subsidiária de baixo custo, a Air Canada Rouge, que não fossem ao aeroporto.