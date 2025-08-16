Trump comemora 'dia bem-sucedido' após encontro com Putin sem acordo pelo fim da guerra

Segundo o americano, a conversa com o presidente russo "correu muito bem", assim como uma ligação feita posteriormente com o presidente ucraniano Volodmir Zelenski. Trump e Zelenski devem se encontrar na próxima segunda-feira, 18, em Washington.

Após o esperado encontro com Vladimir Putin no Alasca nessa sexta-feira, 15, o presidente americano Donald Trump publicou uma declaração na rede Truth Social destacando o que classificou como um dia "grande e muito bem-sucedido", apesar de a cúpula terminar sem cessar-fogo na Ucrânia ou sinais de avanço.

Trump também afirmou que pretende comunicar pessoalmente aos líderes da OTAN e a Zelenski sobre o teor da conversa com Putin. Na publicação, defendeu que apenas um acordo de paz definitivo poderá realmente encerrar o conflito, rejeitando a ideia de um "simples cessar-fogo" que, segundo ele, "muitas vezes não se sustenta".

"Um grande e muito bem-sucedido dia no Alasca! A reunião com o presidente Vladimir Putin, da Rússia, correu muito bem, assim como uma ligação telefônica noturna com o presidente Zelensky, da Ucrânia, e vários líderes europeus, incluindo o altamente respeitado secretário-geral da OTAN", disse o presidente norte-americano, referindo-se a Mark Rutte.

"Foi determinado por todos que a melhor maneira de acabar com a guerra horrível entre Rússia e Ucrânia é ir diretamente para um acordo de paz, que encerraria a guerra, e não para um simples acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta. O presidente Zelensky virá a Washington, ao Salão Oval, na tarde de segunda-feira. Se tudo der certo, então agendamos um encontro com o presidente Putin. Potencialmente, milhões de vidas poderão ser salvas. Obrigado pela atenção a esse assunto!", concluiu Trump.

Apesar do tom otimista da publicação, a reunião não resultou em medidas práticas sobre o alívio das sanções contra Moscou ou avanços diplomáticos concretos para o fim da guerra. Ainda assim, Putin saiu com vitórias simbólicas: foi recebido nos Estados Unidos após mais de uma década e ganhou o retrato de estadista que buscava ao lado do republicano.