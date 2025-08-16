Rússia lança 85 drones e um míssil contra Ucrânia durante a noite, diz Kiev

O Exército russo lançou 85 drones e um míssil contra a Ucrânia na madrugada de sexta-feira para sábado (16), informou Kiev, enquanto ocorria no Alasca o encontro entre o presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo americano, Donald Trump. A Força Aérea ucraniana, em um comunicado publicado no Telegram, afirmou ter abatido 61 drones, incluindo aeronaves do tipo "Shahed" (de produção iraniana) e dispositivos de distração.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As regiões atingidas foram Sumy (nordeste), Donetsk (leste), Chernihiv (norte) e Dnipropetrovsk (centro-leste), informou a mesma fonte. Na linha de frente, as forças ucranianas, em menor número e menos equipadas, estão na defensiva há meses contra as tropas russas, que gradualmente ganham terreno. O Exército russo afirmou neste sábado ter capturado a localidade ucraniana de Kolodiazi, na região norte de Donetsk, assim como Vorone, na região de Dnipropetrovsk, recentemente capturada pelas forças do Kremlin. Até o momento, Kiev e analistas militares ucranianos do site Deepstate, que é próximo aos exército, não confirmaram esses avanços.