Governo do Canadá determina que empresa aérea e comissários voltem ao trabalho

O governo do Canadá determinou neste sábado, 16, que a Air Canada e seus comissários de bordo em greve devem voltar ao trabalho, após uma paralisação que deixou mais de 100 mil passageiros ao redor do mundo sem transporte aéreo durante a alta temporada de viagens de verão no Hemisfério Norte. O governo decidiu também que a empresa e seus funcionários devem recorrer a um processo da arbitragem.

A Ministra do Trabalho, Patty Hajdu, disse que agora não é o momento de correr riscos na economia, destacando as tarifas sem precedentes que os Estados Unidos impuseram ao Canadá. Com a decisão, os 10 mil comissários de bordo retornarão ao trabalho em breve.