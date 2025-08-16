EUA propôs à Ucrânia 'garantias de segurança' semelhantes às da Otan, mas sem adesão

Os Estados Unidos propuseram à Ucrânia, neste sábado (16), uma garantia de segurança semelhante ao Artigo 5 da Otan, mas sem a adesão formal à Aliança Atlântica, informou uma fonte diplomática anônima. "Como uma das garantias de segurança para a Ucrânia, os EUA propuseram uma garantia como o Artigo 5, fora da Otan, com o acordo prévio de (Vladimir) Putin", disse a fonte.

Acrescentou que essa proposta foi apresentada a Kiev neste sábado, durante o telefonema entre Donald Trump e Volodimir Zelensky, e "reiterada" posteriormente, na continuação dessa conversa com líderes europeus. Outra fonte familiarizada com o assunto, também sob condição de anonimato, confirmou à AFP que a ideia de proteção inspirada na Otan foi mencionada durante a ligação. "Mas ninguém sabe em detalhes como isso funcionaria ou por que (Vladimir) Putin a aceitaria se ele é categoricamente contra a Otan e, evidentemente, contra qualquer garantia efetiva da soberania da Ucrânia", afirmou. Segundo a mesma fonte, esta questão poderá ser abordada durante a reunião agendada para segunda-feira em Washington entre Trump e Zelensky.

O Artigo 5 do Tratado da Otan estabelece o princípio da defesa mútua: se um país-membro for atacado, todos os outros virão em seu auxílio. A Ucrânia há muito tempo aspira oficialmente a ingressar na Otan, mas Trump rejeitou essa possibilidade ao retornar à Casa Branca em janeiro. Kiev exige sólidas "garantias de segurança" para dissuadir o Kremlin de atacar novamente após um eventual cessar-fogo no front.