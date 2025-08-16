Com 2 gols de Richarlison, Tottenham estreia com vitória no Inglês

Com dois gols do atacante brasileiro Richarlison, o Tottenham venceu o Burnley por 3 a 0 neste sábado (16), na primeira rodada do Campeonato Inglês, dando a primeira vitória da equipe sob o comando do técnico Thomas Frank. Depois de perderem nos pênaltis a Supercopa da Uefa para o Paris Saint-Germain, na última quarta-feira, os 'Spurs' conseguem vencer e convencer para dar início a uma temporada na qual querem deixar para trás o desempenho decepcionante na edição passada do Inglês, com apenas a 17ª posição, o que terminou custando o cargo do técnico Ange Postecoglou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Richarlison encaminhou a vitória marcando os dois primeiros gols (10' e 60') do time londrino - o segundo um golaço de voleio -, antes de Brennan Johnson (66') fechar o placar. Em jogo simultâneo, o Sunderland, de volta à primeira divisão depois de oito anos, também conseguiu uma vitória por 3 a 0, sobre o West Ham. Os gols foram marcados por Eliezer Mayenda (61'), Daniel Ballard (73') e Wilson Isidor (90'+2). Também neste sábado, o Fulham arrancou um empate fora de casa com o Brighton em 1 a 1, enquanto Aston Villa e Newcastle ficaram no 0 a 0. No último jogo do dia, o Manchester City visita o Wolverhampton.