Viúva de Navalny pede a Putin que liberte opositores à guerra na Ucrânia

Autor AFP
A viúva do opositor russo Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, pediu nesta sexta-feira(15) ao presidente Vladimir Putin que liberte os opositores à guerra na Ucrânia presos na Rússia. 

"Libertem os ativistas e jornalistas russos, os civis ucranianos, todos aqueles que foram presos por expressar opiniões contra a guerra ou por publicações em redes sociais", declarou Navalnaya, em um vídeo publicado no Telegram. 

Em sua mensagem, publicada algumas horas antes da cúpula entre Putin e Donald Trump no Alasca, Navalnaya dirigiu-se a ambos os presidentes. 

"Devem tomar uma decisão irreversível, algo que não possa ser desfeito" para que esta cúpula seja "histórica", afirmou, referindo-se à guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo que solicitou uma nova troca de prisioneiros. 

Desde fevereiro de 2022, quando iniciou a invasão na Ucrânia, a Rússia restringiu drasticamente a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão na internet, com processos judiciais contra centenas de pessoas que se opuseram à guerra. 

Muitos opositores russos tiveram que fugir do país. 

"Infelizmente, sei melhor do que ninguém o custo da demora" na libertação de prisioneiros, escreveu Navalnaya, referindo-se ao seu marido, o principal opositor de Putin que morreu de forma repentina em uma colônia penal no Ártico em 16 de fevereiro de 2024. 

Sua família e apoiadores afirmam que ele foi assassinado por ordem de Putin.

