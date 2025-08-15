Trump e Putin se reúnem no Alasca para debater o futuro da Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, se reúnem nesta sexta-feira (15) no Alasca em um encontro de cúpula que pode ser decisivo para o futuro da Ucrânia e deixa o mundo em suspense. Putin pisará em território ocidental pela primeira vez desde que ordenou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, uma guerra que provocou as mortes de dezenas de milhares de pessoas e na qual as tropas da Rússia continuam avançando. Atualmente, os militares do país controlam quase 20% do território ucraniano.

Trump fez o convite por sugestão do próprio chefe de Estado russo, mas o presidente americano tem demonstrado uma postura defensiva e advertiu que a reunião pode terminar em questão de minutos se Putin não ceder. Os líderes europeus estarão atentos a cada palavra e gesto. Para o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, será outro dia estressante. Até o momento, ele rejeitou publicamente a pressão de Trump para ceder o território ocupado pela Rússia. Trump se orgulha de seu perfil negociador, mas reduziu as expectativas e disse que será uma "reunião para sondar" o cenário e observar se Putin está falando sério.

"Sou presidente, ele não vai brincar comigo", declarou Trump a jornalistas na Casa Branca na quinta-feira. "Se for uma reunião ruim, terminará muito rapidamente, e se for uma boa reunião, vamos acabar alcançando a paz em um futuro bastante próximo", garantiu Trump, que considerou que o encontro tem "25%" de chance de fracassar. Trump prometeu conversar rapidamente com os líderes europeus e Zelensky.

Segundo o americano, para alcançar um acordo final será necessário um encontro de cúpula a três partes, com Zelensky, e dividir o território. - "Consequências" - Trump expressou sua admiração por Putin há alguns anos. Um encontro com o presidente russo em 2018, durante seu primeiro mandato (2017-2021), rendeu muitas críticas porque, segundo opositores, ele se mostrou intimidado.

Antes de retornar à Casa Branca em janeiro, Trump se gabou de ter um bom relacionamento com Putin, culpou o antecessor democrata Joe Biden pela guerra na Ucrânia e prometeu anunciar a paz em 24 horas. Contudo, apesar das ligações telefônicas para Putin e de uma discussão pública com Zelensky em fevereiro na Casa Branca, o chefe do Kremlin permanece inflexível. Trump admitiu a frustração com Putin e advertiu sobre "consequências muito graves" se ele não aceitar um cessar-fogo.