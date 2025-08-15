Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Starship, megafoguete de Musk, tentará decolar novamente em 24 de agosto

Autor AFP
Tipo Notícia

A SpaceX, empresa aeroespacial do bilionário Elon Musk, anunciou nesta sexta-feira (15) que seu megafoguete Starship tem um novo voo de teste programado para o dia 24 de agosto, após recentes tentativas que terminaram em explosões.

O maior e mais poderoso veículo de lançamento da história foi construído com o objetivo de levar os americanos de volta à Lua e é essencial para realizar o sonho de Musk, pessoa mais rica do mundo, de colonizar Marte.

No entanto, repetidas explosões que espalharam destroços sobre as ilhas do Caribe e interromperam voos aumentaram a pressão sobre a SpaceX pela realização de um teste livre de contratempos.

O 10º voo de teste do superfoguete tem decolagem prevista para domingo, 24 de agosto, da Starbase, instalações da empresa no Texas, informou a SpaceX em seu site.

Em meio a dois voos de teste realizados no início deste ano, a seção superior da nave, destinada a transportar tripulação e carga, explodiu pouco após o lançamento.

Embora o Starship tenha conseguido chegar ao espaço durante o último teste no final de maio, ele também explodiu quando um vazamento de combustível causou uma perda de controle.

O sistema de propulsão deveria pousar no Golfo do México, mas se desintegrou antes de tocar a água.

Com 123 metros de altura, este gigantesco foguete branco e preto foi projetado para ser totalmente reutilizável e lançado a um custo relativamente baixo.

A SpaceX segue apostando no seu mantra de "falhar rápido, aprender rápido", que a levou a dominar os voos espaciais comerciais.

Musk, conhecido por suas propostas ambiciosas, assegura que o megafoguete lançará suas primeiras missões não tripuladas a Marte no próximo ano.

A empresa tem sido duramente criticada por seu impacto no meio ambiente e na população próxima às plataformas de lançamento.

Em junho, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, ameaçou processar a SpaceX devido à queda de destroços e à poluição causada pelos seus lançamentos.

No entanto, espera-se mais testes do Starship nos próximos meses, depois que o regulador de aviação dos Estados Unidos aprovou o aumento do limite de lançamentos anuais de cinco para 25.

