Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sheinbaum afirma que presença dos EUA no Caribe ocorre em águas internacionais

Sheinbaum afirma que presença dos EUA no Caribe ocorre em águas internacionais

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou nesta sexta-feira (15) que os Estados Unidos destacaram navios no Caribe, entre o Panamá e a América do Sul, "em águas internacionais".

Diante desta mobilização, que segundo a imprensa americana tem o objetivo de combater o tráfico de drogas e pressionar o governo venezuelano, a mandatária rejeitou qualquer "intervencionismo" na região.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Sheinbaum foi informada sobre esta operação por seus comandos militares, que costumam manter contato com seus homólogos americanos.

sem/mr/yr/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar