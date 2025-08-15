Senador dos EUA pede que Colômbia "erradique por completo" a cocaína

O senador republicano Bernie Moreno condicionou nesta sexta-feira (15) as futuras relações dos Estados Unidos com a Colômbia à erradicação total da cocaína, enquanto a produção do país atinge níveis históricos. Em uma coletiva de imprensa em Bogotá, o senador republicano Bernie Moreno, acompanhado de seu colega democrata Rubén Gallego, expressou preocupação com o aumento da cocaína vinda da Colômbia, a poucos meses de os Estados Unidos decidirem se renovam ou não a certificação do país como aliado na luta contra as drogas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "A Colômbia tem que erradicar completamente sua economia baseada na cocaína e tomar todas as medidas necessárias para que isso aconteça (...) e estaremos aqui para apoiar um governo que leve isso muito, muito a sério", afirmou o congressista nascido em Bogotá. "Uma vez que isso seja alcançado, poderemos ter uma grande relação bilateral", condicionou Moreno. O presidente de esquerda Gustavo Petro recebeu mais cedo na Casa Presidencial de Nariño os senadores e o chefe da missão diplomática dos Estados Unidos na Colômbia, John McNamara, junto com outros delegados. Petro e seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, frequentemente se chocam por discordâncias nas políticas migratórias, tarifárias e sobre seu enfoque na luta contra o narcotráfico.

O presidente colombiano aposta em atacar o consumo nos principais países de destino da droga e negociar a paz com os grupos armados. "Aqueles que querem romper as relações entre os EUA e a Colômbia são servos das máfias", escreveu Petro no X. O ministro do Interior, Armando Benedetti, informou que a conversa foi amigável e se concentrou em temas relacionados ao narcotráfico, migração e as relações com a Venezuela.

"As próximas eleições, e sei que é um clichê dizer isso, são as mais importantes que posso lembrar na minha vida aqui na Colômbia", disse Moreno. Ele também se referiu à China, que recentemente estreitou laços com a Colômbia após sua entrada no megaprojeto Novas Rotas da Seda. "Ou você é aliado dos Estados Unidos ou é aliado da China, mas não será ambos", disse, destacando que Washington é o principal parceiro comercial da Colômbia.