Relação Trump-Putin: entre elogios e insultos

De elogios à irritação e frustração, e até mesmo alguns insultos, Donald Trump não poupou palavras em relação a Vladimir Putin desde seu retorno à Casa Branca. Estas são algumas das declarações mais notáveis do presidente americano sobre seu homólogo russo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora - "Relação muito boa" - Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, Trump fez do fim da guerra na Ucrânia uma de suas prioridades. "Acho que ele está destruindo a Rússia por não chegar a um acordo", disse ele a repórteres em 20 de janeiro, referindo-se a Putin, embora tenha observado que sempre se deu "muito bem" com ele. Um dia depois, publicou em sua rede Truth Social: "Vou fazer um enorme FAVOR à Rússia, cuja economia está fracassando, e ao presidente Putin. Cheguem a um acordo agora e PAREM com essa guerra ridícula! SÓ VAI PIORAR", escreveu em letras maiúsculas.

"Sempre tive uma relação muito boa com o presidente Putin", também afirmou. Os elogios foram retribuídos. Em 24 de janeiro, o líder russo disse que seu homólogo americano "não é apenas inteligente, ele é uma pessoa pragmática". "O presidente Putin até usou meu forte slogan de campanha, 'BOM SENSO'. Nós dois acreditamos muito nisso", disse Trump após um telefonema em 12 de fevereiro.

- "Vladimir, PARE!" - No entanto, no final de março, o nervosismo tornou-se evidente e Trump mencionou a possível "culpa da Rússia" pela persistência da guerra e disse estar "irritado" com Putin quando este atacou a credibilidade do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Porém, no dia seguinte, o magnata republicano acreditava que "Putin cumpriria o que lhe disse".

No final de abril, após intensos bombardeios russos na Ucrânia, Trump foi direto: "Vladimir, PARE!", disse ele, sem descartar a possibilidade de que o líder russo o estivesse enganando. "Isso me faz pensar que talvez ele não queira parar a guerra, ele está apenas enrolando, e precisamos lidar com isso de outra maneira, por meio de 'medidas bancárias' ou 'sanções secundárias'? Muitas pessoas estão morrendo!!!", reiterou. - "Completamente LOUCO!" -