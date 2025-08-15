Putin elogia tropas norte-coreanas em carta a Kim Jong Un

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou as tropas da Coreia do Norte enviadas para combater na Ucrânia, que chamou de "heroicas" em uma carta enviada ao líder Kim Jong Un, informou a imprensa estatal norte-coreana nesta sexta-feira. Em uma carta por ocasião do aniversário da libertação da Coreia do domínio japonês, Putin lembrou como as unidades do Exército Vermelho soviético e as forças norte-coreanas lutaram juntas para acabar com a ocupação colonial.

"Os laços de amizade militante, boa vontade e ajuda mútua que se consolidaram nos dias da guerra, há muito tempo, continuam sólidos e confiáveis até hoje", afirmou o presidente russo no texto divulgado pela imprensa estatal da Coreia do Norte. "Isto foi plenamente demonstrado com a participação heroica dos soldados da Coreia do Norte na libertação do território da região de Kursk dos ocupantes ucranianos", afirmou, segundo a agência norte-coreana de notícias KCNA. "O povo russo conservará para sempre a memória de sua coragem e sacrifício", acrescenta a carta. Rússia e Coreia do Norte intensificaram os vínculos nos últimos anos. Os dois países assinaram um pacto de defesa mútua em 2024, quando Putin visitou Pyongyang.