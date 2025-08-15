Palmeiras goleia Universitario (4-0) em Lima na ida das oitavas da Libertadores
Liderado pela dupla letal Vítor Roque e José Manuel López, o Palmeiras goleou o Universitário por 4 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, disputado nesta quinta-feira (14), em Lima.
Em uma demonstração fiel de que é um dos favoritos ao título, o Verdão fez a diferença desde o apito inicial e sem suar muito a camisa, com gols de Gustavo Gómez logo aos 7 minutos, López (12' e 75') e Roque (30').
O resultado avassalador silenciou os mais de 55 mil torcedores que lotaram as arquibancadas do Monumental de Lima, o mesmo estádio que sediará a final da Libertadores em 29 de novembro.
A partida de volta será disputada na próxima quinta-feira, em São Paulo, e quem avançar enfrentará nas quartas de final o vencedor do confronto entre o argentino River Plate e o Libertad, do Paraguai, que começou com um empate sem gols.
- Primeiro tempo avassalador -
Os primeiros minutos foram marcados pela alegria e pelos cânticos incessantes da torcida do Universitário, mas o otimismo durou pouco. Aos sete minutos, um pênalti convertido pelo paraguaio Gustavo Gómez começou a evidenciar a diferença de nível entre as duas equipes.
O capitão do Verdão abriu o placar com um chute forte e cruzado à direita do goleiro uruguaio Sebastián Britos. O pênalti havia sido sofrido por Vitor Roque, a joia de 20 anos do time alviverde, derrubado na área por Matías di Benedetto.
Aos 12 minutos, o placar já estava 2 a 0. O argentino José "el flaco" López, em uma tabela com Roque, se livrou de três zagueiros e mandou a bola para o fundo das redes.
Potência, eficiência e velocidade foram a fórmula para a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira superar facilmente os donos da casa.
O Universitario quase marcou aos 25 minutos, quando um cruzamento de Andy Polo provocou uma cabeçada de Valera que raspou a trave direita, mas os brasileiros marcaram seu terceiro gol meia hora depois do início do jogo, com um potente chute de pé esquerdo de Roque, após um passe longo de Joaquín Piquerez.
- Cartão vermelho -
O ritmo imposto pelo Verdão permaneceu inalterado no segundo tempo, o que evidenciou o desespero da equipe comandada pelo uruguaio Jorge Fossati poucos minutos após o intervalo.
Aos 50 minutos, Williams Riveros foi expulso pelo árbitro Facundo Tello por derrubar López em um contra-ataque. O árbitro havia lhe dado um cartão amarelo, mas após revisão do VAR, reverteu a decisão.
Com 10 jogadores em campo, o Universitário recuou para evitar uma goleada maior, mas aos 75 minutos, López marcou o quarto gol do Verdão, aproveitando um rebote. O árbitro inicialmente marcou impedimento, mas, após consultar o VAR, validou o gol.
A classificação ficou praticamente encaminhada antes da partida de volta, que será disputada daqui a uma semana, em São Paulo.
Escalações:
Universitario: Sebastián Britos - Andy Polo Andrade, Aldo Corzo (cap), Williams Riveros, Matias Di Benedetto, César Inga - Martín Pérez Guedes (Jose Carabali 57'), Rodrigo Ureña (Jorge Murrugarra 46'), Jairo Concha (Jesús Castillo Molina 66') - Alex Valera (Diego Churín 66'), Edison Flores (Jairo Velez Cedeno 78'). Técnico: Jorge Fossati.
Palmeiras: Weverton - Agustin Giay, Gustavo Gomez (cap), Micael Santos Silva, Joaquín Piquerez - Jose Manuel Lopez (Allan Elias 80'), Emiliano Martinez, Mauricio Magalhães Prado (Facundo Torres 62'), Lucas Evangelista (Anibal Moreno 73'), Ramón Sosa Acosta (Felipe Anderson 62') - Vitor Hugo Roque Ferreira (Luighi 80'). Técnico: Abel Ferreira
