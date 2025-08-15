O que Putin e Trump esperam da cúpula? O que a Ucrânia teme?

A reuião de cúpula histórica entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, levanta questões sobre o que cada um espera do encontro sobre a guerra na Ucrânia e o que Kiev teme. - O que Putin quer? -

Para Putin, a mera realização da reunião já é uma "vitória", disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. "O melhor cenário possível para a Rússia (...) seria um acordo que estabelecesse algum tipo de cessar-fogo", mas que não beneficiasse a Ucrânia, segundo Sam Greene, analista do Centro de Análise de Políticas Europeias (Cepa). Até agora, Putin exigiu quatro regiões parcialmente ocupadas (Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson), além da Crimeia, anexada em 2014, e que a Ucrânia renunciasse ao fornecimento de armas ocidentais e à ideia de aderir à Otan. Kiev considera essas exigências inaceitáveis.

O presidente russo terá que "reconsiderar seus cálculos" se Donald Trump "assumir o controle da reunião", acredita Daniel Fried, ex-embaixador dos EUA na Polônia e atualmente especialista do Atlantic Council. - O que Trump quer? - "Quero ver se consigo impedir a matança", declarou Donald Trump na quinta-feira. Ele mais uma vez equiparou as baixas militares russas às mortes de civis ucranianos.

O presidente americano se considera um grande reconciliador. Encerrar o conflito mais sangrento da Europa desde a Segunda Guerra Mundial reforçaria sua conhecida convicção de que merece o Prêmio Nobel da Paz. O republicano prometeu, durante sua campanha eleitoral, encerrar a guerra em um piscar de olhos. Agora mais cauteloso, ele fala em "sondar o terreno" com o líder russo e estima em 25% as chances de fracasso da reunião. Trump afirmou que, na melhor das hipóteses, o encontro presencial será seguido em breve por uma reunião trilateral com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Ele também fala frequentemente do potencial econômico de uma relação bilateral normalizada com Moscou, um ponto que Vladimir Putin planeja abordar em Anchorage nesta sexta-feira, segundo o Kremlin. - O que a Ucrânia espera e teme? - "O melhor cenário (...) seria que a reunião (desta sexta-feira) não levasse a nenhum acordo", já que Kiev não estaria "sob pressão" para ceder território, resume Olga Tokariuk, especialista do Cepa.