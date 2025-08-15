'Nunca mais': reduto indígena da Bolívia perde a fé na esquerda

Um enorme navio de concreto domina o horizonte da cidade boliviana de El Alto neste país sem saída para o mar, símbolo da transformação de um bastião indígena que questiona sua fidelidade à esquerda antes das eleições de domingo. O "Titanic" é um dos extravagantes edifícios de arquitetura neoandina chamados "cholets", construídos pelos "cholos" (indígenas) que fizeram fortuna em El Alto nas últimas duas décadas.

Víctor Choque Flores, um empresário aimara de 46 anos, desembolsou milhões de dólares para erguer seu "navio em um mar de tijolos", como chama este excêntrico palacete de 12 andares. Choque observa seu cholet, o mais alto da cidade. "É um pouco como nós", os indígenas, diz ele. "Enraizados no passado, mas olhando para o futuro." Pela primeira vez desde 2005, as pesquisas preveem uma vitória da direita nas eleições presidenciais. A dura crise econômica cobra seu preço à esquerda no poder. - Gratidão e frustração -

Desde que a esquerda chegou ao poder há 20 anos com Evo Morales, o primeiro presidente indígena da Bolívia (2006-2019), que prometeu uma revolução socialista, o país agora enfrenta sua pior dificuldade financeira. A escassez de dólares, combustíveis e alguns produtos básicos faz os bolivianos se lembrarem da pobreza do passado. Choque Flores agradece a Morales, figura emblemática da esquerda latino-americana, por abrir as portas do poder à população nativa.

Mas em El Alto, uma cidade que floresce graças ao comércio, os moradores são práticos: só querem seguir em frente. Choque, por exemplo, acusa os socialistas de vários "fracassos" e está disposto a votar por "outra linha política", sem revelar qual linha. - Campo de batalha -

Em 2003, antes de ascender ao governo, Morales liderou protestos aqui contra as condições de exportação do gás, um dos principais recursos do país. Sua repressão deixou mais de 60 mortos e derrubou o então presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada, apoiado pelos Estados Unidos. O destino da esquerda boliviana esteve por décadas ligado a El Alto. Mas agora os ventos de mudança sopram nas ruas desta metrópole andina de 88 mil habitantes, onde as cabines do teleférico mais alto do mundo deslizam sobre as cabeças das mulheres com saias coloridas e chapéus-coco.