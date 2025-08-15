Jules Koundé renova com Barcelona até 2030

"O clube e o jogador formalizarão o acordo em breve em um evento com a presença do presidente Joan Laporta", escreveu o Barça em seu comunicado.

O zagueiro francês Jules Koundé chegou a um acordo com o Barcelona para renovar seu contrato até 30 de junho de 2030, anunciou o clube catalão em seu site nesta sexta-feira (15).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Koundé, de 26 anos, chegou ao Barcelona na temporada 2022-2023, vindo do Sevilla, e se prepara para sua quarta temporada como jogador 'culé'.

Na última temporada, ele se consolidou como peça-chave para o técnico Hansi Flick e, com um gol decisivo na reta final da prorrogação (116 minutos), foi o herói da vitória de sua equipe sobre o Real Madrid na final da Copa do Rei.

Na temporada 2024-2025, ele disputou 53 partidas e soma 141 pelo Barça.

Ao longo dos anos, conquistou cinco títulos pela equipe: dois títulos da LaLiga, duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.