Jules Koundé renova com Barcelona até 2030

Autor AFP
O zagueiro francês Jules Koundé chegou a um acordo com o Barcelona para renovar seu contrato até 30 de junho de 2030, anunciou o clube catalão em seu site nesta sexta-feira (15). 

"O clube e o jogador formalizarão o acordo em breve em um evento com a presença do presidente Joan Laporta", escreveu o Barça em seu comunicado. 

Koundé, de 26 anos, chegou ao Barcelona na temporada 2022-2023, vindo do Sevilla, e se prepara para sua quarta temporada como jogador 'culé'. 

Na última temporada, ele se consolidou como peça-chave para o técnico Hansi Flick e, com um gol decisivo na reta final da prorrogação (116 minutos), foi o herói da vitória de sua equipe sobre o Real Madrid na final da Copa do Rei. 

Na temporada 2024-2025, ele disputou 53 partidas e soma 141 pelo Barça. 

Ao longo dos anos, conquistou cinco títulos pela equipe: dois títulos da LaLiga, duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.

O Barcelona inicia a defesa do título de campeão espanhol neste sábado, visitando o Mallorca na primeira rodada da nova edição do campeonato.

