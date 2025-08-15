Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Faixa exibida por torcedores de futebol israelenses gera indignação na Polônia

Autor AFP
Tipo Notícia

O Ministério das Relações Exteriores da Polônia condenou "energicamente" nesta sexta-feira (15) uma faixa que dizia "Assassinos desde 1939" exibida por torcedores do clube de futebol israelense Maccabi Haifa durante uma partida contra um time polonês. 

Segundo as imagens e vídeos divulgados pela imprensa polonesa, durante a partida da Conference League entre Maccabi Haifa e Rakow Czestochowa, disputada na quinta-feira em Debrecen, Hungria, torcedores do time israelense exibiram uma grande faixa em inglês com os dizeres "Assassinos desde 1939".

Seis milhões de poloneses, incluindo três milhões de judeus, perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial. 

"O Ministério das Relações Exteriores condena energicamente o comportamento de certos torcedores durante a partida entre Maccabi Haifa e Rakow Czestochowa", afirmou o ministério polonês em um comunicado. 

Um funcionário do ministério se reuniu com o embaixador israelense nesta sexta-feira e "expressou (...) sua grande indignação com o conteúdo escandaloso da faixa". 

"As relações polonesas-israelenses não podem — e não serão — destruídas por extremistas", acrescentou o ministério. Em seu comunicado, o ministério polonês pediu à Uefa que "reaja adequadamente a este incidente".

A Uefa, órgão máximo do futebol europeu, anunciou nesta sexta-feira que abriu um processo disciplinar contra ambos os clubes por "transmitirem uma mensagem inadequada para um evento esportivo". 

Anteriormente, o novo presidente conservador da Polônia, Karol Nawrocki, descreveu a faixa como "escandalosa", e afirmou no X que "ofende a memória dos cidadãos poloneses vítimas da Segunda Guerra Mundial, incluindo 3 milhões de judeus. Uma estupidez que não pode ser definida em palavras". 

A embaixada de Israel na Polônia condenou a faixa na quinta-feira. 

"Tais palavras e ações, de ambos os lados, não têm lugar nos estádios ou fora deles. Nunca!", escreveu no X. 

"Incidentes tão vergonhosos como essenão refletem o comportamento da maioria dos torcedores israelenses", acrescentou.

