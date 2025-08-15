Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

El Salvador estende prisão sem julgamento de supostos membros de gangues até 2027

El Salvador estende prisão sem julgamento de supostos membros de gangues até 2027

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Congresso de El Salvador, controlado pelo presidente Nayib Bukele, prorrogou, nesta sexta-feira (15), a detenção de dezenas de milhares de supostos integrantes de gangues pelo menos até 2027, para que o Ministério Público apresente as acusações visando a realização de cerca de 600 julgamentos coletivos.

A Assembleia Legislativa, composta por 57 deputados governistas e três opositores, aprovou uma reforma à Lei do Crime Organizado, 10 dias antes de expirar o prazo de dois anos para manter presas mais de 88 mil pessoas acusadas de serem membros de gangues ou cúmplices, que foram detidas desde 2022.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A Procuradoria-Geral "apresentará acusação contra a estrutura e seus membros (...) dentro de um prazo máximo de 24 meses", assinala o texto, que também inclui a possibilidade de uma prorrogação de 12 meses.

Ao justificar a decisão, o deputado governista Caleb Navarro afirmou que seria "grave" libertá-los agora, quando a guerra contra as gangues de Bukele reduziu a violência no país a mínimos históricos. 

Para apresentar as acusações, a Procuradoria-Geral fará "o agrupamento de acusados em um único processo" por células de gangues, principalmente o Barrio 18 e a Mara Salvatrucha (MS-13), que os Estados Unidos consideram uma organização terrorista.

O procurador-geral, Rodolfo Delgado, explicou na quinta-feira que os supostos membros de gangues serão apresentados nos julgamentos conforme sua organização, a área em que operavam ou a vinculação que tenham com os crimes investigados.

Segundo Navarro, 44 juízes especializados em crime organizado ficarão encarregados de conduzir os julgamentos.

- "Inocentes" na prisão -

O deputado opositor Francisco Lira advertiu que, nesses julgamentos coletivos, poderiam ser julgados "inocentes" que, segundo seus cálculos, seriam "40%" dos detidos.

"Não defendo gangues nem criminosos nem extorsionistas, mas se há pessoas inocentes, estão sendo condenadas a passar mais tempo na prisão", declarou Lira no plenário.

De acordo com a reforma, nos casos que envolvam menores de idade, juízes de menores integrarão o tribunal, mas atuarão apenas para garantir que seus direitos sejam cumpridos.

Os julgamentos em massa permanecerão abertos se continuarem a aparecer novos acusados no mesmo processo, e se não houver novos réus incluídos nesses dois anos, o juiz poderá emitir uma sentença.

Caso o Ministério Público não apresente denúncia perante um tribunal no prazo estipulado de no máximo três anos, o juiz encarregado de um processo poderá determinar seu "arquivamento definitivo" a favor dos réus.

"Essas reformas são um reflexo da incapacidade das instituições responsáveis por aplicar a justiça em nosso país, porque, em mais de dois anos, elas não fizeram o que lhes compete (...), investigar bem os fatos", disse a deputada opositora Claudia Ortiz.

Bukele desfruta de popularidade por sua "guerra" contra as gangues e agora tem carta branca para ser reeleito indefinidamente, após uma recente aprovação por parte do Congresso.

ob-mis/mel/atm/ic/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar