Decisão poupa Argentina de entregar ações da YPF enquanto recursos não forem resolvidos

Um tribunal de apelações de Nova York aceitou, nesta sexta-feira (15), o pedido da Argentina para suspender a entrega de 51% das ações da YPF enquanto os recursos referentes à sentença que a obriga a pagar indenizações a duas empresas afetadas pela estatização da petroleira são resolvidos. A YPF é uma empresa estatal petroquímica estatizada em 2012, durante a gestão da então presidente Cristina Kirchner.

Na época, a Argentina expropriou 51% das ações da YPF, parcialmente controlada pelo gigante espanhol Repsol, que foi indenizado dois anos depois com 5 bilhões de dólares (R$ 10,2 bilhões, na cotação da época). Acionistas minoritários como Petersen Energía ou Eton Park Capital não receberam indenização, o que os levou a apresentar, em 2015, uma ação alegando que o país não fez uma oferta pública de aquisição (OPA) como previa a lei. Após decidir contra a Argentina em setembro de 2023, a juíza federal norte-americana responsável pelo caso, Loretta Preska, ordenou em 30 de junho que o Estado argentino entregasse 51% das ações da YPF para satisfazer "parcialmente" o pagamento de 16,1 bilhões de dólares (R$ 86,8 bilhões) a essas duas empresas, que detinham 25,4% do capital da petroleira antes da nacionalização. A Argentina recorreu dessa decisão e solicitou suspender a ordem de Preska — um pedido aceito nesta sexta-feira por um tribunal de apelações com sede em Nova York.