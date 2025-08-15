Arminia Bielefeld volta a vencer Werder Bremen (1-0) na Copa da Alemanha

O Arminia Bielefeld, time da segunda divisão e vice-campeão da Copa da Alemanha do ano passado, causou também a primeira surpresa da nova edição do torneio ao vencer o Werder Bremen por 1 a 0 na primeira rodada, nesta sexta-feira (15). O time verde-branco, que já havia perdido para o mesmo adversário nessa competição na temporada passada, é a primeira vítima entre as equipes de elite, após uma partida decidida por um gol de Isaiah Young aos 90 minutos e 3 segundos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Werder jogava com dez homens desde que Leonardo Bittencourt foi expulso aos 54 minutos. O Arminia Bielefeld renova assim sua bem-sucedida relação com a Copa da Alemanha, onde na temporada passada, como time da terceira divisão, perdeu a final para o Stuttgart. Mas antes disso, eles já haviam derrotado quatro times da primeira divisão nas rodadas anteriores: o Union Berlin nos 16-avos de final, o Freiburg nas oitavas, o Werder Bremen nas quartas e o Bayer Leverkusen nas semifinais. Quem também jogou nesta sexta-feira foi o Leverkusen, que goleou o Grossaspach (4ª Divisão) por 4 a 0 na primeira partida oficial sob o comando do novo técnico, o holandês Erik ten Hag.

O tcheco Patrick Schick (aos 32 minutos) abriu caminho para a vitória do Leverkusen, que só conseguiu respirar aliviado no decorrer da partida, com os gols marcados pelo brasileiro Arthur Augusto (72'), o camaronês Christian Kofane (84') e o espanhol Alejandro Grimaldo (87', de pênalti). A partida também foi marcada por uma interrupção de 45 minutos provocada por uma tempestade logo aos 15 minutos de jogo. Ten Hag conseguiu um triunfo nesta primeira partida oficial no comando do Leverkusen, onde assumiu como técnico após a saída de Xabi Alonso, que se transferiu para o Real Madrid.