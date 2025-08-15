'Alcatraz dos Jacarés', presos na Flórida denunciam abusos em um limbo legal

Os dias são eternos no novo centro de detenção de imigrantes nos Everglades da Flórida. Confinados em espaços sem janelas ou relógios, sob lâmpadas sempre acesas e quase sem ver a luz do sol, os presos perdem a noção do tempo. Vários detidos, familiares e advogados denunciam péssimas condições de encarceramento no local apelidado de "Alcatraz dos Jacarés": sujeira por toda parte, falta de atendimento médico, maus-tratos e violação de seus direitos legais.

"Nem um animal é tratado assim. Isso é como uma tortura", disse Luis González, um cubano de 25 anos, que ligou para a AFP do interior do centro. A Flórida criou essas instalações em oito dias - abertas em 2 de julho em um aeródromo abandonado no pântano dos Everglades - para ajudar a administração de Donald Trump em sua cruzada contra a imigração irregular. O estado do sudeste, governado pelo republicano Ron DeSantis, assinou um acordo com a polícia migratória (ICE) para deter estrangeiros em situação irregular, uma competência que até então era exclusiva das autoridades federais. E agora o governo de Trump quer transformar a nova prisão em um modelo para outros centros de detenção do país. - Como "assassinos" –

González chegou aos Estados Unidos em 2022 e se instalou na Flórida, depois que as autoridades o libertaram enquanto seu pedido de asilo era revisado. No mês passado, quando um juiz migratório rejeitou seu caso, agentes do ICE o prenderam e o levaram ao "Alcatraz dos Jacarés". Segundo ele, o mantiveram mais de um dia algemado pelas mãos, cintura e pés em um ônibus com outros presos, antes de conduzi-lo a uma das grandes barracas de campanha que possuem oito celas cada uma.

"Não vi a luz do sol nos 14 dias que estou aqui", disse. "Nunca nos tiram das barracas. E quando nos mandam para o refeitório, nos levam com as mãos na cabeça como se fôssemos assassinos". Na cela que compartilha com 30 pessoas - um espaço cercado com arames que compara a um galinheiro - quase nunca há limpeza, nem mesmo nos três vasos sanitários compartilhados. González não recebeu pasta de dente nem desodorante e, no momento de seu telefonema, estava há uma semana sem tomar banho.

Os dias são quentes, com nuvens de mosquitos nas celas, e as noites tão geladas que as mantas não são suficientes para protegê-los do frio. - Agressões e greve de fome – González e outros presos também denunciaram a falta de cuidados médicos.