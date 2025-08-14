Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE insta Israel a abandonar plano de construir novos assentamentos na Cisjordânia

Autor AFP
AFP Autor
A chefe da diplomacia da União Europeia instou, nesta quinta-feira (14), Israel a "desistir" de seu plano de construir milhares de moradias em uma zona particularmente controversa da Cisjordânia ocupada, apoiado pelo ministro das Finanças israelense.

"A decisão das autoridades israelenses de avançar com o plano de assentamento E1 mina ainda mais a solução de dois Estados e constitui uma violação do direito internacional", disse Kaja Kallas em comunicado.

"A UE insta Israel a desistir de levar adiante essa decisão, considerando suas implicações de grande alcance", acrescentou.

