Trump e Putin devem se reunir à tarde na sexta-feira e participar de coletiva em seguida
A aguardada reunião de cúpula entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, para discutir um possível acordo de cessar-fogo na Ucrânia, está programada para começar às 16h30 (de Brasília) da sexta-feira, 15, segundo comunicado do Kremlin. Os líderes vão se encontrar na base militar Elmendorf-Richardson, no Alasca.
Trump e Putin terão uma reunião privada, com a participação de intérpretes, que será seguida por discussões entre as delegações dos dois países, informa o Kremlin.
Posteriormente, os presidentes deverão participar de coletiva de imprensa conjunta para divulgar os resultados das conversas.
A delegação russa incluirá o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e o ministro da Defesa, Andrei Belousov, entre outros.
Além da guerra entre Rússia e Ucrânia, a reunião deverá abordar questões mais amplas de garantia da paz e da segurança, bem como assuntos internacionais e regionais.
"Espera-se uma troca de opiniões sobre o desenvolvimento da cooperação bilateral, inclusive nas esferas comercial e econômica", disse o assessor presidencial russo, Yuri Ushakov, no comunicado.