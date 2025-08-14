Rússia proíbe ONG Repórteres Sem Fronteiras, declarada 'indesejável'

De acordo com uma lista oficial publicada no site deste ministério e consultada nesta quinta-feira (14) pela AFP, a RSF passa agora a fazer parte das organizações "estrangeiras cujas atividades são consideradas indesejáveis" em território russo.

O Ministério da Justiça russo declarou "indesejável" a presença da ONG de defesa da imprensa, Repórteres Sem Fronteiras (RSF), na Rússia — o que equivale, de fato, à sua proibição — em plena repressão de toda dissidência no país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na Rússia, declarar uma organização como "indesejável" equivale, na prática, a proibir suas atividades, uma vez que expõe as pessoas que trabalham para ela ou a financiam a graves processos judiciais, incluindo penas de prisão.

Desde a ofensiva em grande escala contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, as autoridades russas intensificaram consideravelmente a repressão às vozes dissidentes, prendendo centenas de pessoas e proibindo dezenas de ONGs e veículos de comunicação.

RSF, com sede na França, denuncia regularmente essas violações à liberdade de expressão e presta assistência a jornalistas perseguidos na Rússia.

Em seu site, a ONG lamenta que "quase todos os meios de comunicação independentes" tenham sido proibidos na Rússia, bloqueados e/ou declarados "agentes estrangeiros ou organizações indesejáveis".