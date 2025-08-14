Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rubio tem 'esperanças' sobre cúpula Trump-Putin no Alasca

Autor AFP
Tipo Notícia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta quinta-feira (14) que tem "esperanças" sobre a cúpula de sexta-feira no Alasca entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia. 

"Para alcançar a paz, acho que todos reconhecemos que será necessário um diálogo sobre garantias de segurança (...) sobre disputas territoriais", disse Rubio após assinar um acordo de cooperação contra a imigração irregular com o chanceler paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano, em Washington. 

"A esperança do presidente (Trump) é interromper os conflitos para que essas negociações possam ocorrer", acrescentou Rubio, que chamou o cessar-fogo de "crucial".

Tags

eua rússia

