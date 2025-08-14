'Que se faça justiça', clama irmã de Miguel Uribe após seu assassinato na Colômbia

María Carolina Hoyos perdeu a mãe devido à violência de Pablo Escobar e, três décadas depois, assassinaram seu irmão, um candidato presidencial. Após o magnicídio de Miguel Uribe, ela clama por justiça e por um país em paz, em uma conversa com a AFP em Bogotá. De rosto cansado e vestida de luto, a comunicadora de 53 anos afirma que têm sido dias "dolorosos", mas quer recordar o senador opositor como "um guerreiro" que sempre "buscava travar sua melhor batalha".

Embora de pais diferentes, ambos são filhos da renomada jornalista Diana Turbay, sequestrada por ordem de Escobar e assassinada durante uma operação de resgate em 1991. Ela tinha 17 anos e o irmão mais novo, apenas 5. Também são netos do falecido ex-presidente Julio César Turbay (1978-1982). Hoyos estudou jornalismo, como a mãe, e foi vice-ministra de Tecnologias da Informação por seis anos, durante o governo de Juan Manuel Santos (2010-2018). Hoje preside a fundação de sua avó, Nydia Quintero, falecida poucas semanas após o ataque que deixou Uribe em cuidados intensivos. A seguir, alguns trechos da entrevista:

PERGUNTA: Como têm sido esses dias? RESPOSTA: Foram dois meses muito dolorosos e exigentes emocionalmente. Nesses dois meses, atentaram contra meu irmão. Vê-lo na UTI é muito doloroso.

Enterrar minha avó e, também, meu irmão é muito doloroso. PERGUNTA: Como quer que o mundo lembre de seu irmão? RESPOSTA: Miguel foi um guerreiro. Não apenas porque lutou como um grande guerreiro nesses dois últimos meses pela sua vida, mas (...) porque em tudo o que fez na vida buscava travar sua melhor batalha por meio das ideias, da disciplina, do estudo.

Miguel realmente foi uma pessoa exemplar, dedicada, comprometida e convicta de lutar contra a violência, de propor ideias para termos um país mais justo e em paz. PERGUNTA: Quais são suas primeiras lembranças dele? RESPOSTA: Quando fomos ao laboratório, minha mãe e eu, para ver se o teste de gravidez daria positivo. E deu positivo. Pulamos de alegria. A barriga da minha mãe foi crescendo e fazíamos comprinhas e nos preparávamos para a chegada dele.