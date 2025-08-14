Jantar com desconhecidos: uma iniciativa para combater a polarização na Áustria

Um policial, um artista e uma administradora de patrimônio. Eles não se conhecem, mas compartilham uma refeição como parte de uma iniciativa austríaca voltada para combater a polarização. Os jantares são realizados em Viena para aproximar pessoas de diferentes orientações sexuais, idades, religiões e opiniões políticas que aceitam sair de sua zona de conforto por uma noite.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Com a pandemia e as guerras atuais, perdi amigos por ter opiniões divergentes", disse Cornelia Grotte à AFP, após aceitar o convite para encontrar estranhos e socializar. "Nos isolamos em nossas bolhas", acrescentou a mulher de 32 anos que trabalha na mídia. Grotte encontrou-se este mês com cerca de 20 pessoas para jantar em uma praça em frente à prefeitura de Viena, após se inscrever para uma vaga. - Quebrar o gelo -

Existem aplicativos para reunir desconhecidos para jantar, como o Timeleft, mas o projeto na Áustria busca se diferenciar do mundo digital, onde críticos afirmam que os algoritmos exacerbam a polarização ao manter as pessoas em bolhas ideológicas. "Nesta era de redes sociais, é muito importante dizer as coisas diretamente, interagir frente a frente e não escondido atrás de uma tela", comentou a comediante austríaca Linda Hold, que participou como celebridade convidada para animar a noite. Tudo é gratuito no jantar, organizado nesta ocasião pela prefeitura à margem de um festival ao ar livre.

A única condição é que os participantes cheguem com outra pessoa que não tenha seu mesmo estilo de vida. Grotte convidou uma amiga iraniana que se mudou para a Áustria em 2013. Sua colega Neda Saffar hesitou, mas finalmente aceitou acompanhá-la. "Como mulher imigrante e com sotaque estrangeiro, normalmente não discordo em uma conversa, e as pessoas têm cada vez mais preconceitos", comentou Saffar, de 35 anos.

Para quebrar o gelo, os organizadores fornecem a cada participante duas perguntas para iniciar a conversa. Os risos se espalham conforme a noite avança e, quando surgem opiniões divergentes, os participantes tratam-se com respeito, mesmo ao discutir temas delicados como a integração de crianças que não falam alemão nas escolas públicas. - Senso de pertencimento -