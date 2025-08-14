Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guarda Nacional já foi mobilizada em Washington, afirma Pentágono

Guarda Nacional já foi mobilizada em Washington, afirma Pentágono

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A totalidade dos 800 integrantes da Guarda Nacional que o presidente Donald Trump ordenou enviar a Washington para apoiar as forças de segurança já foi mobilizada, informou nesta quinta-feira (14) o Pentágono.

Trump ordenou o deslocamento como parte do que descreveu como uma ofensiva contra a criminalidade na capital, onde, no entanto, os crimes violentos diminuíram.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"A partir de hoje, os 800 integrantes da Guarda Nacional do Exército e da Força Aérea estão mobilizados (...) como parte da Força-Tarefa Conjunta de Washington D.C. e já se encontram aqui em nossa capital", declarou à imprensa a porta-voz do Pentágono, Kingsley Wilson.

"Eles auxiliarão o Departamento de Polícia Metropolitana de Washington e as forças de segurança federais na proteção de monumentos, nas patrulhas de segurança comunitária, na proteção de instalações e agentes federais" e nos postos de controle de tráfego, detalhou.

As tropas "permanecerão até que a lei e a ordem sejam restabelecidas no Distrito, conforme determinação do presidente", acrescentou.

Trump havia anunciado na segunda-feira o envio da Guarda Nacional, junto com a intervenção federal no departamento de polícia da cidade, e prometeu "recuperar" Washington.

Políticos republicanos afirmam que a capital, governada por democratas, está tomada pela criminalidade e por pessoas vivendo nas ruas, além de acusarem má gestão financeira.

No entanto, dados da polícia de Washington mostram quedas significativas na criminalidade violenta entre 2023 e 2024.

O envio de tropas a Washington ocorre depois de o presidente Trump ter despachado, semanas atrás, a Guarda Nacional e a Infantaria da Marinha para reprimir protestos em Los Angeles, Califórnia, contra as batidas migratórias.

Foi a primeira vez desde 1965 que um presidente norte-americano mobilizou a Guarda Nacional contra a vontade de um governador estadual.

wd/aha/dg/mel/dd/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar